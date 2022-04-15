محافظ القليوبية يوجه بسرعة ضبط أي سيارة تلقي المخلفات بالشوارع

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة؛ لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وخلوها من الإشغالات والمخالفات، وكذلك أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

واستهل «الهجان»، الجولة بحي غرب شبرا الخيمة، إذ تفقد عددًا من شوارع الحي لمتابعة أعمال النظافة التي شملت شارع ترعة الإسماعيلية، وأيضا أعلى كوبري عبود في نطاق مستشفى الناس، ووجه الهجان برفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم الموجودة أسفل كوبري عبود، مشددًا أنه سيتخذ إجراءات وعقوبات صارمة للمتقاعسين في حالة وجود مخلفات بتلك المنطقة مرة أخرى، مؤكدًا على ضرورة التواجد الميداني وضبط أي سيارة تلقي الرتش بالشوارع، مطالبًا بتكثيف الجهود خاصة في أيام العطلات لرفع القمامة والرتش من الطرق الرئيسية.

تطوير كوبري عرابي بشبرا الخيمة

واستكمل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة، وتشتمل أعمال التطوير على رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الأعمال والصيانة التي تتم بالكوبري، بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.

ووجه بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفه، مشددا على الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة من على جانبي الكوبري، لافتًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفقا للجدول الزمني؛ تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

تنفيذ أعمال النظافة في شبرا الخيمة

كما تفقد «الهجان» أيضًا عددًا من شوارع حي شرق شبرا الخيمة، وشملت شارع ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد، وشارع بهتيم، وشارع 15 مايو للاطمئنان على أعمال النظافة، حيث وجه برفع مستوى النظافة بالحي ومنع أي إشغالات بالطرق والتعامل بكل حزم في هذا الملف، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية اللازمة نحو أي مواطن يتعدى على الشارع العام سواء بإلقاء القمامة أو بالإشغال أو أي من المظاهر العشوائية.