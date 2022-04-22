ضبط 1214 قضية حجب سلع غذائية وتنفيذ 86816 حكما قضائيا في حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

ضبط 1214 قضية تموينية متنوعة بينها 8 قضايا حجب سلع غذائية

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1214 قضية تموينية متنوعة بينها 8 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت 23,670 طن دقيق وزيت طعام وسكر ومسلى ومكرونة وأرز و9 أطنان أسمنت.

وضبطت الحملات 6,45 طن «أرز أبيض، دقيق أبيض، سكر حر»، معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، كما تم ضبط 5,69 طن «أرز – دقيق أبيض – سكر حر»، بمحل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، و2,72 طن مكرونة وأرز أبيض، تم تخزينها بمحافظة المنوفية لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري.

ضبط 11,5 طن دقيق بلدي مدعم

كما ضبط 11,5 طن دقيق بلدي مدعم، مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بمنخل لطحن الغلال دون ترخيص بمحافظة الشرقية، فضلا عن ضبط 6000 عبوة كيك، معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب ضبط 7 أطنان أسمنت، بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق داخل مخزن لتجارة مواد البناء دون ترخيص بمحافظة الغربية.

ضبط 8٫22 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 8٫22 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل بها حروق تجميد تشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة .

وفي حملات مكثفة بالقاهرة جرى ضبط 2٫83 طن دواجن كاملة – مقطعات دواجن، بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بمحافظة القاهرة.

ضبط 6002 شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية

وفي إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن ضبط 6002 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 5979 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 23 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، كما تم تحرير 483 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتحرير 119 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 3414 قضية متنوعة، كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 13178 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد، فضلا عن ضبط 173 قضية فى عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 86 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص»، وضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة 1314 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.

ضبط 182 قطعة سلاح ناري و197 قضية مخدرات وتنفيذ 86816 حكما قضائيا متنوع

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط عدد 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 145 متهما، وفى مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 86816 حكما قضائيا متنوع، كما تم ضبط 197 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 33 كيلو مخدرات متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، و18قضية إتجار فى المواد المخدرة وتنفيذ 7256 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 16368 مخالفة مرورية

كما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16368 مخالفة مرورية متنوعة.

كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالغربية.. وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز داخل مسكنها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالغربية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة المركز.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وأضاف أن المجنى عليها جارة جدته وأنه على علم بأنها مقيمة برفقة ابنها المعاق ذهنيًا، فعقد العزم على سرقتها وعقب دخوله فوجئ بوجود المجنى عليها بصالة الشقة فحاولت الاستغاثة، إلا أنه بادرها بالتعدي عليها بسلاح أبيض كان بحوزته ، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وعقب ذلك قام بالبحث عن أي أموال أو مصوغات ذهبية بالشقة إلا أنه لم يعثر على شيء فلاذ بالهرب، وأرشد عن السلاح المستخدم.

ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية بقصد الإتجار

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية قيام إثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود، باتخاذ إحدى الشقق المُستأجرة الكائنة ببندر أجا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار.