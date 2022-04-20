إصابة 3 عاملين بصحة شمال سيناء في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسط

أصيب 3 أشخاص من العاملين في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء بإصابات متوسطة، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي في قطاع وسط سيناء، حيث تم نقلهم إلى مستشفى نخل المركزي، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار أمني بانقلاب ميكروباص قرب قرية «نثيلة»

تلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء إخطاراً بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، تقل فريقاً طبياً تابعاً لمديرية الصحة بشمال سيناء، وذلك بالقرب من قرية «نثيلة» على الطريق الدولى العام.

وأكد مصدر بمديرية الصحة لـ«الوطن» أن الفريق الطبي كان في جولة تفقدية لعدد من الوحدات الصحية في مناطق وسط سيناء، وأضاف أن الحادث نتج عن انفجار أحد الإطارين الأماميين للسيارة، مما أدى إلى انقلابها.

أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بوسط سيناء

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، هم الدكتور مصطفى أمين عبد العزيز، والدكتورة سهام علي عطية، إضافة إلى عبد الستار زيد عودة، سائق الميكروباص.

وتم نقل المصابين الى مستشفى نخل المركزي، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وأظهر التقرير الطبي أن إصابة أعضاء الفريق الطبي والسائق متوسطة، وأنهم يخضعون للعلاج المكثف، وأشارت المصادر إلى أنه سيجري نقلهم إلى مستشفى العريش العام.

الجهات المعنية تبدأ التحقيق في سبب الحادث

وتم إخطار الجهات المعنية ومديرية أمن شمال سيناء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبدأت النيابة العامة في إجراء معاينة موقع الحادث، وسماع أقوال المصابين، لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع سائق في انقلاب نصف نقل على الطريق الأوسط

وشهد الطريق الأوسط، القريب من وسط سيناء، حادث انقلاب سيارة نصف نقل، قبل عدة أيام، واصطدامها بسيارة ملاكي تسير بنفس الأتجاه، مما أدى إلى مصرع سائق النصف نقل، وإصابة 5 أشخاص من ركاب السيارة الملاكي، بينهم طفل، خضعوا جميعاً للعلاج بمستشفى العريش العام، وغادروا المستشفى بعد إجراء الأشاعات والخدمات الطبية والإسعافات اللازمة.

ونظراً لتكرار الحوادث على الطريق الدولي بوسط سيناء، تقدم فايز أبوحرب، عضو مجلس الشيوخ، بطلب عاجل إلى وزارة النقل المواصلات، بضرورة العمل على توسعة الطرق المؤدية إلى مناطق الوسط، وطريق العريش والقنطرة شرق، ورفع كفاءتها، حرصاً على سلامة المواطنين.