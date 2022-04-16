محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال المجمع الصناعي الحرفي بالعريش.. 48 ورشة

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، أعمال إنشاء المجمع الصناعي الحرفي، والذي يضم 48 ورشة بالمنطقة الحرفية في حي المساعيد بالعريش، وذلك لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها تمهيدا لافتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة.

توصيل المرافق للورش الحرفية بالمجمع

واستقبل المحافظ خلال زيارته للمنطقة الحرفية بالعريش، المهندس أحمد فايق، مدير المنطقة الحرفية، فيما قام المحافظ بتفقد أعمال الرصف وتوصيل المرافق للورش الحرفية داخل المجمع، بجانب زيارة الورشة الخاصة بتعبئة وتغليف المواد البقولية وورش النجارة «نجارة الباب والشباك ونجارة الموبيليا».

وأكد المحافظ على سرعة إنهاء الأعمال الجارية بمجمع الورش الحرفية تمهيدًا لافتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة، في الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري، وتوزيع الورش الحرفية على المنتفعين.

المجمع يضم أنشطة حرفية متنوعة

ولفت المحافظ إلى أن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيه مقسمة «25 مليون جنيه إنشاءات - 25 مليون جنيه معدات»، لإنشاء المجمع الصناعي الحرفي بالمنطقة الحرفية، والذي يضم 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة، والتي من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية.

من جانبه قال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، إنه سيتم الانتهاء من الأعمال التي يقوم بها جهاز التعمير بمجمع الصناعات الحرفية في المواعيد المحددة وطبقًا للجدول الزمني المخطط، لافتًا إلى أن مجمع الصناعات الحرفية يقع بالمنطقة الحرفية بالمساعيد، ويتكون من 48 وحدة منهم 43 وحدة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل.

ويشمل المجمع أنشطة النجارة والحدادة والألوميتال وتعبئة المواد البقولية ووحدات البلاستيك، ويتم إنشاء المجمع وتجهيزه بمعرفة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبتكلفة 50 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية في المحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.