منافسة شرسة بين الرجال والسيدات بالمسابقة الرمضانية بشركة المياه

بدأت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في استقبال مشاركات المتسابقين بالمسابقة الرمضانية الثقافية لليوم الواحد والعشرين من الشهرالمبارك عبر البوابة الإلكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية https://alexwater.com.eg أو الرابط المباشر التالي https://alexwater.com.eg/quiz_awco/

إعلان أسماء المراكز الثلاثة الفائزة في المسابقة الرمضانية الثقافية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالمسابقة الرمضانية الثقافية بدءا من اليوم السابع عشر وحتى اليوم العشرين من شهر رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي.

رجل وامرأتان الفائزون في اليوم العشرين في المسابقة الرمضانية الثقافية

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم العشرين من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي.

- فاز بالجائزة الأولى وقدرها 250 جنيها: مروة عبد الغني أبوالسعود

- وفاز بالجائزة الثانية وقدرها 150 جنيها: منه الله رمضان فرج

- وفاز بالجائزة الثالثة وقدرها 100 جنيه:محمد فوزي ابراهيم السيد

أسماء الفائزين الثلاثة لليوم التاسع عشر في المسابقة الرمضانية الثقافية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم التاسع عشر من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي.

- فاز بالجائزة الأولى وقدرها 250 جنيها: أحمد سلامة بيومي علي

- وفاز بالجائزة الثانية وقدرها 150 جنيها: شروق محمد منير بكر

- وفاز بالجائزة الثالثة وقدرها 100 جنيه: إسراء محمد أحمد أبو المجد

3 رجال يحصدون أول 3 مراكز في المسابقة الرمضانية الثقافية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم الثامن عشر من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي.

- فاز بالجائزة الأولى وقدرها 250 جنيها: آدم محمد عبد المجيد السكري

- وفاز بالجائزة الثانية وقدرها 150 جنيها: محمد حسن جمعة محمود

- وفاز بالجائزة الثالثة وقدرها 100 جنيه: سامح فوزي عبد الرؤوف علي

أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية يوم 17 رمضان

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم السابع عشر من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي.

- فاز بالجائزة الأولى وقدرها 250 جنيها: جني علاء عزت عبد الجواد

- وفاز بالجائزة الثانية وقدرها 150 جنيها: زهرة أحمد محمد البنا

- وفاز بالجائزة الثالثة وقدرها 100 جنيه: هشام عبدالباسط أحمد محمد