السيطرة على حريق نشب في شقة ببورفؤاد.. «نسيوا الأكل على النار»

أنقذت العناية الإلهية أسرة في بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، من حريق بعد أن اشتعلت النيران في المطبخ داخل شقتهم، وجرت السيطرة على النيران قبل وصولها لباقي الشقق السكنية المجاورة داخل العقار.

بلاغ بنشوب حريق في وحدة سكنية

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل وحدة سكنية في عمارة رقم 25 بمساكن محمد علي في بورفؤاد، وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرك سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

انتقال 3 سيارات للسيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وجرى إغلاق محابس الغاز عن العمارة السكنية، والسيطرة على الحريق داخل المطبخ، والتأكد من عدم اشتعاله مرة أخرى، كما انتقلت سيارات الإسعاف للتأكد من عدم وجود إصابات أو حالات اختناق.

الأسرة فشلت في السيطرة على النيران

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وقسم شرطة بورفؤاد ثان، أن الشقة يقطن بها رجل وزوجة وابنتهما، وتركوا الطعام على البوتاجاز دون متابعة فاشتعلت النيران، وحاولت الأسرة إطفاءها لكنهم فشلوا، وانتشرت النيران في المطبخ ومنعتهم من الخروج من باب الشقة لأن المطبخ مطل على باب المنزل.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.