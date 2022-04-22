الجندي يوضح أسهل طريقة لتحري ليلة القدر: «نسبة حصولك على الجائزة 100%»

كشف الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على طريقة سهلة للحصول على ليلة القدر، حيث وضع أمامه 10 أظرف أحدها يوجد داخله ورقة عبارة عن هدية، وقال: «لو قولت الظرف الواحد تمنه 10 جنيه، والهدية اللي جواه بمليون جنيه».

مثال الأظرف

وأضاف خالد الجندي، خلال لقاء ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة dmc، اليوم الجمعة، «في الحالة دي هل تشتري ظرف واحد ويكون نسبة فوزك بالهدية 10%! ولو اشتريت ظرفين يبقى نسبة احتمالية فوزك بالجائزة 20% يبقى كل ما تشتري أظرف أعلى، وشراء الأظرف العشرة تكون نسبة حصولك على الجائزة أصبحت 100%».

وأوضح أن هذا المثال ينطبق على ليلة القدر، فالجميع يبحث كل عام في رمضان عن ليلة القدر، فالبعض يتجه للاتجاه الحسابي، ويقولون إنها في الليالي الوترية، لافتًا إلى أن تحديد الليالي الوترية جاء كون رمضان أو أي شهر قمري يكون 29 يومًا أو 30 يومًا، فلا يمكن أن يكون 28 يومًا أو 31 يومًا، وهذه قاعدة في الأشهر القمرية.

ولفت أن رؤية هلال رمضان قد لا يثبت، وبالتالي يكون رمضان 30 يومًا أو تثبت ويكون 29 يومًا واليوم، متابعًا: «في الحالة دي اليوم الوتري تحرك هتعمل إيه ساعتها؟ وطبقًا للخارطة فيه أماكن تانية في الكرة الأرضية بتسبقك يوم أو تتأخر عنك يوم، يعني النهاردة الجمعة في بلاد تانية تلاقي عندها دلوقتي السبت في أقصى الشمال، وفيه بلاد تانية في أقصى الشرق عندها الخميس».

ليلة القدر تختلف من مكان لآخر

وتابع: «الثبات الزمني للأيام مش موجودة، وهنضطر نقول إن ليلة القدر هناك غير ليلة القدر هنا غير ليلة القدر في الناحية الشرقية أو الغربية، وبالتالي علينا تحري ليلة القدر في كل ليلة ونعتبر العشر الأواخر ليلة القدر».