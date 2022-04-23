مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 رمضان في محافظات مصر

أداء الفروض الخمسية أمر واجب على كل المسلمين فالصلاة من أهم أركان الإسلام التي لها فضل كبير، والامتناع عنها له عقابه الشديد عند الله، لذا يعتبر البحث عن مواقيت الصلاة من الأساسيات التي تهم شريحة كبيرة من المسلمين من أجل معرفة مواعيد الفروض وأدائها في أوقاتها المحددة.

وتستعرض «الوطن» من ضمن الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 22 رمضان والموافق 23 أبريل.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفى خلال السطور التالية، نستعرض مواعيد ومواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، وذلك وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة 3:46 صباحا

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:26 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:48 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:50 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:34 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 07:58 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:46 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:29 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:54 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:24 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:44 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:51 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:21 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:19 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:39 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفي السطور التالية نستعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:31 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:20 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 03:48 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:47 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:47 مساءً.

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

- أذان الفجر: الساعة 04:32 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:21 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 4:49 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:48 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:18 مساءً.