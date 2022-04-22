مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 21 رمضان في سوهاج

يبدأ تحرى ليلة القدر بداية من ليلة الـ21 من شهر رمضان، تلك الليلة التي قال عنها الله عز وجل بكتابه العزيز: «ليلةٌ خير من ألف شهر»، فتتضاعف الطاعات، ويبدأ القيام، ويتحرى الجميع موعد رفع أذان الفجر، لتحديد موعد القيام والسحور والإمساك. .

موعد أذان الفجر يوم 21 رمضان بمحافظة سوهاج

لذا تقدم «الوطن» خدمة معرفة موعد أذان الفجر اليوم 21 رمضان بمحافظة سوهاج، حيث يبدأ موعد الإمساك بالساعة 3 و35 دقيقة صباحا ويرفع أذان الفجر في تمام الساعة 3 و55 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم 21 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:55 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:23 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:21 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:40 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:35 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:35 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم 21 رمضان بمركز جرجا بسوهاج

بينما يأتي موعد أذان الفجر اليوم 21 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج وموعد الإمساك عند الساعة 3:34 صباحا، للإمساك و الساعة 3 و54 دقيقة صباحا لأذان الفجر .

مواقيت الصلاة اليوم 21 رمضان بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج

موعد صلاة الفجر الساعة 3:54 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:20 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:38 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:34 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:34 صباحا.

ويستمر صيام يوم 21 رمضان بمحافظة سوهاج لأكثر من 14 ساعة.