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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 21 رمضان في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
02:49 ص | الجمعة 22 أبريل 2022
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يبدأ تحرى ليلة القدر بداية من ليلة الـ21 من شهر رمضان، تلك الليلة التي قال عنها الله عز وجل بكتابه العزيز: «ليلةٌ خير من ألف شهر»، فتتضاعف الطاعات، ويبدأ القيام، ويتحرى الجميع موعد رفع أذان الفجر، لتحديد موعد القيام والسحور والإمساك. .

موعد أذان الفجر يوم 21 رمضان بمحافظة سوهاج

لذا تقدم «الوطن» خدمة معرفة موعد أذان الفجر اليوم 21 رمضان بمحافظة سوهاج، حيث يبدأ موعد الإمساك بالساعة 3 و35 دقيقة صباحا ويرفع أذان الفجر في  تمام  الساعة 3 و55 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم 21 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:55  صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:23 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:21 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:40  مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:35 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:35 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم 21 رمضان بمركز جرجا بسوهاج

بينما يأتي موعد أذان الفجر اليوم 21 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج  وموعد الإمساك عند الساعة  3:34 صباحا، للإمساك و الساعة 3 و54 دقيقة صباحا لأذان الفجر .

مواقيت الصلاة اليوم 21 رمضان  بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج

موعد صلاة الفجر الساعة 3:54 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:20 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:38  مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:34 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:34 صباحا.

ويستمر صيام يوم 21 رمضان بمحافظة سوهاج لأكثر من 14 ساعة.

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بقلم شيماء دراز