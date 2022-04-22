إجراء 2186 فحصًا طبيًا في قريتين بسوهاج ضمن «حياة كريمة»

أطلقت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، قافلة طبية بقرية «الأحايوة» شرق مركز أخميم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتم الكشف على 1083 مواطنًا بالقافلة الطبية.

وتضم القافلة العديد من التخصصات الطبية، إذ شملت تخصصات باطنة، عيون، عظام، أسنان، نساء وتوليد وتنظيم أسرة، جراحة، أطفال وجلدية، بواقع 239 فحص باطنة، 319 فحص عظام، 94 فحص أسنان، 75 فحص نساء وتوليد، 146 فحص جلدية، 45 فحص رمد، 13 فحص جراحة، و8 فحوصات تنظيم أسرة، بينما تم تحويل 4 حالات لإجراء جراحات عاجلة إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

القافلة الطبية الثانية خلال شهر أبريل بمركز أخميم

وتأتي هذه القافلة الثانية خلال شهر أبريل الجاري، عقب القافلة الطبية بقرية الكولة والتي تم الكشف على عدد 1003 مواطنين، ليصل إجمالي الحالات التي تم إجراء الفحص الطبي لها بنحو 2186 مواطنًا، بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم خلال شهر أبريل.

1003 فحص طبي بقرية الكولة بمركز أخميم

كما تم توقيع الكشف على عدد 1183 مواطنًا بقرية «الأحايوة» شرق، والكشف على 1003 مواطنين بقرية الكولة بمركز أخميم، وقد تنوع الفحص الطبي بالقريتين وفقًا لاحتياجات المرضى.

وفى إطار آخر، قام رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم بسوهاج، بمتابعة ميدانية لبدء أعمال رصف طريق الحواويش الكوثر، بداية من مقر الوحدة القروية بالحواويش حتى بوابة حي الكوثر بطول 1500 متر.