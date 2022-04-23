مصرع مسن إثر سقوط سيارته في المجرى الملاحي لقناة السويس ببورسعيد

لقي رجل مسن مصرعه عقب سقوط سيارته من أحد المعديات العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس من اتجاه بورسعيد أمام قسم الميناء، ما أسفر عن وفاته في الحال، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط سيارة من معدية في بورسعيد

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط سيارة ملاكي عند مرفق معدية «بورفؤاد - بورسعيد» من جهة بورسعيد، أمام قسم شرطة الميناء، وأسفر الحادث عن مصرع رجل مسن يدعى «جمال محمد محمد حلاوة»، ويبلغ من العمر 64 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المبرة التابعة لمنظومة التأمين الصحي، ويجري رجال هيئة قناة السويس انتشال السيارة بالونش بعد أن نزل إلى المياه رجال الإنقاذ البحري لمحاولة إنقاذ قائدها لكنه كان قد توفى.

وأكد مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس، أن المجري الملاحي لم يتأثر بسقوط السيارة التي سقطت على جانب مرفق المعديات، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ البحري يكثفون من جهودهم لانتشال السيارة من مجرى المياه من خلال رافعات الهيئة وذلك لعودة حركة المعديات بشكل طبيعي.

تشكيل فريق لمعرفة أسباب الحادث

ووجه مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيقات.

كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث ليتم مناظرة الجثة ومعرفة ملابسات الحادث، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة تحت تصرفها لحين إنهاء الإجراءات والتصريح بالدفن.