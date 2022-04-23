ضبط 4 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، من ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وذلك بتهمة حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بقصد الإتجار، في واقعتين مختلفتين، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعتين، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط مواد مخدرة في المحلة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة، يتضمن ضبط شخصين «لهما معلومات جنائية»، يقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة، حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما، وبحوزتهما مضبوطات عبارة عن «بندقية خرطوش - طلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري من أجل حماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة للترويج.

ضبط أسلحة نارية في سمنود

كما تم ضبط 2 من العناصر الإجرامية «لهما معلومات جنائية»، ويقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود، ويتخذان إحدى الشقق المُستأجرة الكائنة في بندر أجا بمحافظة الدقهلية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما عدد 4 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعتين، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.