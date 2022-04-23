الداخلية: ضبط 1255 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأعلى من السعر

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1255) قضية تموينية متنوعة من بينهم (6) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (30,530 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف" – 3800 عبوة) (352) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (29,550 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – لحوم - أعلاف" – 1272 عبوة زيت طعام –13 إسطوانة بوتاجاز – 1151 عبوة سجائر) ، وكذا (370) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية "تصرف دقيق مدعم" – 7 قضايا تجميع دقيق مدعم – 5 قضايا إستخدام الخبز فى المطاعم - 86 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 102 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 43 قضية عدم وجود سجل – 22 قضية توقف عن الإنتاج – 18 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 72 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (6 طن دقيق مدعم "تصرف"– 3,100 طن دقيق مدعم "تجميع" – 134 رغيف – 186 بطاقة تموينية ذكية - طن دقيق حر "بيع بأزيد من السعر") ، وكذا (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (420 عبوة زيت تموينى - 27140 إسطوانة – 7000 لتر "سولار – بنزين") حيث بلغ إجمالى المضبوطات (69,180 طن – 6643 عبوة – 27153 أسطوانة بوتاجاز- 7000 لتر "سولار – بنزين" – 186 بطاقة تموينية ذكية) كان أبرزها الآتى:-

ضبط (2 طن "لحوم مجمدة") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (7,5 طن "شاى") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (7 طن "دقيق – سكر حر") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج.

ضبط (5 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – سكر حر") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وكذا ضبط (1272 عبوة "زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (26040 إسطوانة بوتاجاز) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على فارق السعر المدعم وكذا التصرف فى عدد (1063 إسطوانة بوتاجاز) تم التصرف بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على فارق السعر المدعم.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتعبئة الغاز الصب) بمحافظة سوهاج.

ضبط (186 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم.. بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة البحيرة.

ضبط (6,21 طن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها حروق تجميد تشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة.

ضبط (3طن أسماك "مدخنة – مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بينات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (1,950 طن لحوم مجمدة ومصنعاتها) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (3طن "أقماح محلية") محظور تداولها بدون تصريح من الجهات المختصة تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (6,5 طن "دقيق أبيض - أرز أبيض - سكر حر") معبأة داخل شكائر بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الصلاحية والإنتاج وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط ( 150 طن حبيبات بلاستيكية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" من مرتجعات الأسواق وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" .. تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (4,5 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3428) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12699) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (225) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (107) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1391) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

ضبط 5768 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (5768) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (5746) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (22) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (494) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (136) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (617) أرجيلة.

مواصلة فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 %

وعلي جانب آخر تواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) والتى تستمر حتى إنتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

§ على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936) .