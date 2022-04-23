سيارات حديثة سعرها أقل من 175 ألف جنيه.. تعرف عليها

شهد سوق السيارات الحديثة ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية بنسب من 20 إلى 30% في أسعار السيارات عالميًا، وذلك بسبب حالة التضخم في الأسعار بسبب عمليات الإغلاق التي شهدتها الدول أثناء مواجهة فيروس كورونا.

وقال علي عبد الله أحمد، عضو رابطة تجار السايرات لـ«الوطن»، إن سوق السيارات شهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بسبب نقص التصنيع من قبل الدول الكبرى للسيارات، بعدما أعلنت مصانع إنتاج السيارات تخفيض إنتاجها خلال عام 2021.

رابطة تجار السيارات

وأشار عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عمليات النقل والشحن بين الدول.

واستعرض «علي» أسعار السيارات الحديثة التي يتم بيعها في سوق السيارات المصري، وتبدأ أسعارها من 150 ألف جنيه، ولا تزيد عن 175 ألف جنيه، وهي «موديلات» حديثة تبدأ من 2020 وحتى 2022

أسعار السيارات الحديثة

بروتون ساجا 2021:

- ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: مانيوال Standard

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1300 CC

- سعر السيارة المتداول فى سوق السيارات: 166,900ألف جنيه

زوتي Z300 2020:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال Luxury

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

- السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 167,990 ألف جنيه

شيفروليه لانوس 2020:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / هاي لاين

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

- السعر المتداول فى سوق السيارات: 171,600 ألف جنيه

سوزوكي سويفت ديزاير 2021:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1200 CC

- السعر المتداول في سوق السيارات: 171,900 ألف جنيه

بي واي دي F3 2021:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

- السعر المتداول في سوق السيارات: 174,000 ألف جنيه

دفسك Glory 330 2021:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / هاي لاين

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1250 CC

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 174,900 ألف جنيه