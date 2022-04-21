«مياه الشرب» تستطلع آراء أهالي طما في جودة الخدمات المقدمة لهم

في إطار التواصل المجتمعي وقياس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة بمحافظة سوهاج، أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاع رأي بمدينة طما؛ الجاري بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

استطلاع رأي المواطنين في خدمات شركة مياه الشرب والصرف

وتهدف الشركة من استطلاع راي المواطنين إلى التعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، بحسب تصريح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وأضاف أن مسئولي التوعية بالشركة أجروا 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، بجانب إجراء استطلاع رأي تليفوني لعدد 50 مشتركًا من سكان مدينة طما، وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.

توعية المواطنين بخدمات الشركة

وخلال الاستطلاع يجرى توعية المواطنين بالاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار.