درجة الحرارة في الفيوم اليوم.. طقس مشمس صباحا مائل للبرودة ليلا

تشهد محافظة الفيوم، اليوم الخميس، طقس مشمس مائل للبرودة نهارا، مُشجع للخروج والتنزه والاستمتاع بالطبيعة وبالهواء النقي، بينما تنخفض درجات الحرارة كلما اقترب المساء، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس حتى تستقر درجات الحرارة والطقس المتقلب، الذي يكون لطيف نهارا ويزداد برودة ليلا وتنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» درجة الحرارة في محافظة الفيوم اليوم، في ظل ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

درجة الحرارة في الفيوم اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى في محافظة الفيوم اليوم تسجل 26 درجة مئوية، ويسود طقس مشمس ربيعي طوال النهار، بينما تنخفض تدريجيا بحلول المساء لتسجل 14 درجة مئوية ويصبح الجو باردا، ويزداد ظهور الغيوم.

ويسود وسط حركة بسيطة للرياح التي يكون اتجاهها شمالية شمالية شرقية، بسرعة 19 كيلو متر في الساعة، بينما تزداد سرعة هبات الرياح بين الحين والآخر لتسجل 41 كيلو مترا في الساعة، بينما تزداد الرطوبة لتبلغ 46%.

تحذيرات من تخفيف الملابس

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف ملابسهم، خاصة كبار السن والأطفال، ومصابي الحساسية والربو والأمراض التنفسية، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية في فترات الليل، والساعات الأولى من الصباح بسبب برودة الطقس، حيث تكون جودة الهواء مقبولة بشكل عام لمعظم الأشخاص، لكن مع تحذيرات لمرضى الحساسية والربو الذين قد تظهر عليهم أعراض بسيطة أو متوسطة من الحساسية في حالة التعرض للهواء لفترة طويلة.

موجة حارة الأسبوع المُقبل

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، فإنّ هناك موجة حارة ستضرب البلاد الأسبوع المُقبل، حيث تزداد درجات الحرارة بصورة كبيرة حتى تصل إلى 40 درجة مئوية نهارا.