القابضة للمياه: العداد «أبو كارت» هيحاسبك على استهلاكك دون أخطاء

تواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إطلاق حملات توعية المواطنين بجميع الأحياء والمراكز والقرى بترشيد استهلاك المياه ضمن حملة «كل نقطة بتفرق» لتوفير المياه والتنبية على المواطنين بالعزوف عن التصرفات الخاطئة للبعض والتي تؤدي إلى أنها تكون السبب في انقطاع المياه أو ضعفها.

استبدال العدادات القديمة بعدادات حديثة

ونشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي منشورا عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عددا من المزايا التي يتمتع بها عداد المياه مسبوق الدفع «أبو كارت» ضمن الخطة التي تنفذها الشركات التابعة لها بجميع المحافظات باستبدال العدادات القديمة بعدادات حديثة مع تركيب كل طلبات المواطنين الحالية بعدادات مسبوقة الدفع.

تقدر تشحن كارت عداد المياه مسبوق الدفع في أي وقت

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مع العداد مسبق الدفع هتتحاسب على استهلاكك الفعلي بدون أي تراكم للفواتير وكمان تقدر تشحن كارت العداد في أي وقت مع فوري أو خالص أو من أي مركز خدمة عملاء للمياه..ومتقلقش.. حتى لو رصيدك خلص الخدمة مستمرة في الأجازات والأعياد.. ومتقولش هي جت عليا .. أيوة جت عليك علشان كل نقطة بتفرق».

فوائد عدادات المياه مسبوقة الدفع

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن 9 مميزات لعدادات المياه، مسبقة الدفع أهمها التحكم في الاستهلاك والقضاء على مشكلات أخطاء الفواتير وهي كالتالي..

-القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشري.

- القضاء على ظاهرة تأخر مرور القارئ.

- التخلص من عيوب قراءة العدادات.

- يتيح التحكم في الاستهلاك الخاص به ومتابعة استهلاكه.

- يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن.

- العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام

- العداد المسبق الدفع يعطي إنذارا عن طريق غلق محبس المياه مع اقتراب نفاد الرصيد عندما يتبقى في رصيد الكارت 20% من قيمة الشحن حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقى لشحن العداد.

- العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.

- لا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية لإعطاء فرصة للمواطنين شحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة.