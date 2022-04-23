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محمود مسلم

«النقل» توزع الهدايا على المواطنين بالمترو احتفالا بعيد القيامة

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الوطن
07:22 م | السبت 23 أبريل 2022
«النقل» توزع الهدايا على المواطنين بالمترو احتفالا بعيد القيامة

أطلقت وزارة النقل، حملة عيدك عيدنا هنفرح أولادنا، خلال احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد من خلال توزيع 1000 هداية رمزية «كابات» للشباب والفتيات داخل محطات ماري جرجس والدمرداش بالخط الأول للمترو، وذلك بالتنسيق الكامل بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مع بنك الكساء المصري.

توزيع 500 هدية بمحطة ماري جرجس

وشملت الحملة توزيع 500 هدية بمحطة ماري جرجس و500 هدية بمحطة الدمرداش على مرتادي مترو الأنفاق بالتنسيق بين العميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل، والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وقام أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لـ مترو الأنفاق بالتنسيق الكامل مع فريق عمل بنك الكساء المصري، وتواجد فريق عمل من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق؛ للمشاركة في عملية التوزيع، ومن المنتظر استعداد الحملة لتوزيع عدد من الهديا الرمزية للأطفال خلال تواجدهم مع ذويهم أول أيام عيد الفطر المبارك داخل عدد من محطات و قطارات مترو الأنفاق.

وزارة النقل تهنئ الأقباط بعيد القيامة 

وتتقدم وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها بخالص التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ولجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة احتفالات أعياد الربيع.

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{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}
{"description":"\u0641\u064a \u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062c\u062a\u0645\u0639\u064a \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u062d\u0645\u0644\u0629 \u0639\u064a\u062f\u0643 \u0639\u064a\u062f\u0646\u0627 \u0647\u0646\u0641\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u0646\u0627 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0625\u062d\u062a\u0641\u0627\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0642\u064a\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062c\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0639 \u0628\u0646\u0643 \u0627\u0644\u0643\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a"}

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بقلم الوطن