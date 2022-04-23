«النقل» توزع الهدايا على المواطنين بالمترو احتفالا بعيد القيامة

أطلقت وزارة النقل، حملة عيدك عيدنا هنفرح أولادنا، خلال احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد من خلال توزيع 1000 هداية رمزية «كابات» للشباب والفتيات داخل محطات ماري جرجس والدمرداش بالخط الأول للمترو، وذلك بالتنسيق الكامل بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مع بنك الكساء المصري.

توزيع 500 هدية بمحطة ماري جرجس

وشملت الحملة توزيع 500 هدية بمحطة ماري جرجس و500 هدية بمحطة الدمرداش على مرتادي مترو الأنفاق بالتنسيق بين العميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل، والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وقام أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لـ مترو الأنفاق بالتنسيق الكامل مع فريق عمل بنك الكساء المصري، وتواجد فريق عمل من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق؛ للمشاركة في عملية التوزيع، ومن المنتظر استعداد الحملة لتوزيع عدد من الهديا الرمزية للأطفال خلال تواجدهم مع ذويهم أول أيام عيد الفطر المبارك داخل عدد من محطات و قطارات مترو الأنفاق.

وزارة النقل تهنئ الأقباط بعيد القيامة

وتتقدم وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها بخالص التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ولجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة احتفالات أعياد الربيع.