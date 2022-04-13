قديروف ينشر فيديو للمعارك الأخيرة في ماريوبول

نشر رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، مقاطع فيديو للمعارك في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس، وذلك حسابه على تلغرام، في ظل تقديرات أوكرانية بأن ماريوبول بصدد معركة نهائية، حسب تعبيرهم، وأنباء عن نفاذ ذخيرة القوات الأوكرانية المحاصرة وتوقعات عن سقوطهم أسرى أو قتلى.

قديروف يذكر كتيبة آزووف الأوكرانية بعروض قديمة بالاستسلام

وأرفق قديروف الفيديو بنص يُعيد التذكير بالاقتراح الذي سبق وقدمه المقاتلين الشيشان على عناصر كتيبة آزوف الأوكرانيو بالاستسلام، في وقت سابق، وهو الاقتراح الذي رفضوه.

وأوضح المكتب الصحفي للرئيس الشيشاني، أن الفيديو تم تصويره داخل مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الذي تحاصر القوات الروسية المقاتلين الأوكرانيين فيه.

جدير بالذكر أن المعارك في مدينة ماريوبول تستمر منذ 1 مارس الماضي.

الدفاع الروسية تؤكد احباط محاولات هروب قوات أوكرانية من ماريوبول ومقتل العشرات

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أكثر من مرة أنها أحبطت محاولات لقادة كتيبة آزوف للهروب، كما أشارت إلى أنها قتلت 50 عنصر أوكرانيا خلال محاولتههم الهروب من هناك.

وكانت القوات الأوكرانية قد تحدثت، أمس، عما وصفته بمعركة نهائية مع القوات الروسية والقوات الموالية لها في ما ريوبول وسط تقديرات بوقوعهم إما قتلى أو أسرى، جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الدفاع الأمريكية أن ماريوبول ما تزال متنازعها عليها، والوضع بها لم يحسم بعد، حسب تقديرها.