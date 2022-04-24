السلطات الأوكرانية تجلي نحو 610 أشخاص من «خيرسون».. وتسقط صاروخين

أعلنت السلطات الأوكرانية، إجلاء نحو 610 أشخاص من منطقة «خيرسون» جنوب البلاد إلى كريفي ريه في منطقة «دنيبروبتروفسك» الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا، فيما أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، صاروخين روسيين من طراز «كروز»، انطلقا من سفينة روسية من منطقة البحر الأسود في اتجاه «ميناء بيفديني» بـ«أوديسا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

كان المتحدث باسم وزارة «الدفاع الروسية»، إيجور كوناشينكوف، قال في وقت سابق، إن القوات الروسية، دمرت في مقاطعتي إليتشيفكا وكراماتورسك، 3 مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، في أوكرانيا، أما في محيط بلدة نوفايا دميتروفكا، دمرت نتيجة القصف منظومة الصواريخ المضادة للطائرات «بوك إم 1» و3 محطات رادار.

الطيران الروسي يستهدف 79 منشأة عسكرية في أوكرانيا

وأوضح كوناشينكوف، أن الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش والقوات الجو فضائية الروسية، ضرب خلال الـ24 ساعة الماضية، 79 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بينها 6 مراكز قيادة، و52 منطقة تمركز وتعزيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى 16 مستودعا لأسلحة الصواريخ، كما تم تدمير 4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، 3 من طراز «بوك إم 1» بالإضافة إلى منظومة «تور» المضادة للطائرات.

«موسكو»: تدمير 141 طائرة أوكرانية منذ بداية الحرب

وأشار كوناشينكوف، إلى أن منذ بداية الحرب «الروسية الأوكرانية»، دمرت قوات بلاده، 141 طائرة، و110 مروحيات، و541 طائرة بدون طيار، و264 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و2479 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و278 راجمات صواريخ، و1081 مدفعية ميدانية وهاون و2321 مركبة عسكرية خاصة.

ودعا سفير موسكو في أوتاوا، أوليج ستيبانوف، كندا للتأثير على الولايات الممتحدة في منع وقوع استفزازات باستخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا، فيما أشارت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، إلى أنها سترسم على أحد صواريخها صورة الجدة الأوكرانية التي استقبلت العسكريين الأوكرانيين بالعلم السوفييتي أمام بيتها، ظنا منها أنهم جنود روس.

وأشار السناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إلى أن «برلين» اختارت مسارا استراتيجيا نحو تقليص العلاقات مع «موسكو».

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى كاتدرائية «المسيح المخلص» في عاصمة بلاده «موسكو» لحضور شعائر قداس «عيد الفصح»، فيما ترأس القداس، البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.

أشارت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إلى امتلاء الكاتدرائية، التي تتسع لحوالي 10 آلاف شخص، بشكل شبه كامل بالمصلين.

«زيلينسكي» يشكر «لندن» على دعم بلاده

وفي وقت سابق، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، شكره لـ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على الدعم الدفاعي والمساعدة المالية لـ بلاده.

وأشار زيلينسكي، في فيديو، إلى أن متأكد من أنها مسألة وقت فقط قبل تلقي «موسكو» ردًا عادلاً على جرائمها في بلاده. وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني «الرادا»، أولكسندر كورنيينكو، أنه لا يمكن تجريد النائب عن زعيم حزب المنصة المعارضة - من أجل الحياة فيكتور ميدفيدشوك من صفته دون صدور حكم بذلك.

وانتقد الصحفي الأمريكي، جلين جرينوالد، سياسة بلاده في أوكرانيا، وقال في مقابلة، نشرتها شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن «واشنطن» تسعى عمدا إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الدفاع، نيتها شراء 60 مروحية نقل ثقيلة من طراز «شينوك سي إتش- 47 إف» من شركة «بوينج» الأمريكية، وقد تصل تكلفة المروحيات إلى 5 مليارات يورو، ولن يتم التسليم قبل 2025-2026.

يعتزم «الاتحاد الأوروبي» استئناف المحادثات التجارية مع الهند لإضعاف علاقات «نيودلهي» و«موسكو» الاقتصادية.

رئيسة «المفوضية الأوروبية» تزور الهند

وكان من المقرر، أن تزور رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، الهند في الفترة من 24 إلى 25 أبريل الجاري لمناقشة الوضع في أوكرانيا وأمور أخرى.

وقالت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية، إن التكتل الأوروبي يخطط إلى تشكيل مجلس تكنولوجي مع الهند لمناقشة تنظيم حماية البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي وجهود الرقمنة.

وأشارت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، إلى أن حكومة بوريس جونسون، ستستأنف معالجة الفحم لأول مرة منذ 30 عاما في منجم جديد بـ مدينة «وايت هيفن» شمال غرب البلاد، لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.