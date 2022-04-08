تعيينات شركة المياه : موعد إجراء الاختبارات للمتقدمين للوظائف

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تقرر غدا السبت الموافق التاسع من شهر أبريل الجاري 2022 موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظيفة فني أعمال صحية وميكانيكا والمعلن عنها بفروع الشركة وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2021 للاسماء المدرجة بالكشوف.

مواعيد وأماكن لجان اختبارات المتقدمين للوظائف

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقد 3 لجان لإجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظيفة فني أعمال صحية وميكانيكا والمعلن عنها بفروع الشركة وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2021 وهي كالآتي:

- اللجنة الاولي : مقرر انعقادها في تمام الساعه التاسعه صباح غد السبت الموافق التاسع من شهر أبريل الجاري 2022 للمتقدمين لوظيفة فني ميكانيكا فرع المحلة الكبرى.

- اللجنة الثانية : مقرر انعقادها في تمام الساعهالحادية عشر صباح غد السبت الموافق التاسع من شهر أبريل الجاري 2022 للمتقدمين لوظيفة فني ميكانيكا فرع السنطة.

اللجنة الثالثة : ومقرر انعقادها في تمام الساعه الواحدة ظهر غد السبت الموافق التاسع من شهر أبريل الجاري 2022 للمتقدمين لوظيفة فني اعمال صحية بجميع فروع الشركة.

اتخاذ الاجراءات الوقائية خلال اجراء الاختبارات للمتقدمين

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه لن يسمح للمتقدمين لاجراء الاختبارات التحريرية لوظيفة فني أعمال صحية وميكانيكا والمعلن عنها بفروع الشركة وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2021 بدون اتخاذ الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا وارتداء كمامه ومعقم اليدين والتباعد والحفاظ علي إجراءات الأمن والسلامة.

الأوراق المطلوبة من المتقدين لإجراء الاختبارات

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المتقدمين لاجراء الاختبارات التحريرية لوظيفة فني أعمال صحية وميكانيكا والمعلن عنها بفروع الشركة وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2021 احضار "صورة شخصية حديثة - بطاقة الرقم القومي سارية واحضار صورة منه - قلم جاف" وذلك بمحطة مياه الملاحية مدخل مرور سالم بطنطا.