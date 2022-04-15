تعيينات شركة المياه والصرف..مواعيد اختبارات المتقدمين للوظائف بسوهاج

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إجراء اختبارات الحاسب الآلي لـ 1899 من المتقدمين لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة وفقا للمسابقة رقم 1 لسنة 2022، يومي 16 و17 من شهر أبريل الجاري 2022 بمقر جامعة سوهاج بمدينة ناصر

كشف بأسماء المقبولين من نتيجة التظلمات والمتقدمين للاختبارات

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن الموارد البشرية بالشركة ستقوم بنشر كشف بأسماء المقبولين من نتيجة التظلمات والمتقدمين للاختبارات وتوقيت اختبار كلاً منهما ورقم اللجنة ومقرها بجامعة سوهاج القديمة بمدينة ناصر على موقعها الإلكتروني www.scww.com.eg لافتا إلى أنه تقدم لشغل وظيفة قارئ ومحصل بالعمولة للاختبارات التحريرية 5925 متقدم وتخلف عن الحضور 968 متقدم واجتاز الاختبارات التحريرية 1888 ولم يجتاز الاختبارات 3069 وتم فتح باب التظلمات من نتيجة الاختبارات التحريرية فى الفترة من 20 إلى 24 مارس الماضي وتم قبول تظلم 11 متقدما بمعرفة أساتذة كلية التجارة بجامعة سوهاج وطبقا للقواعد المنظمة لذلك بجامعة سوهاج .

8 شروط واجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفه قارئ ومحصل

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» 8 شروط يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة قارئ ومحصل وفقا للمسابقة رقم 1 لسنة 2022وهي كالآتي

- أن يكون المتقدم لوظيفة محصل وقارئ من أبناء محافظة سوهاج ومثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي السارية

- أن يكون حاصلًا على دبلوم تجارة 3 سنوات ودبلوم إدارة وخدمات 3 سنوات.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها

- ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا في 1 نوفمبر 2021

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل

- أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة للمتقدمين

- أن يكون للمتقدم ضامن من العاملين بالشركة من غير العاملين بوظيفة محصل وقارئ بالعمولة أو ضامن للمتقدم من إحدى الجهات الحكومية الأخرى.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.