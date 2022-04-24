 صرف أكثر من 353 مليون جنيه للمعاشات والمرتبات في يومين

أعلن بيان صادر عن بنك ناصر الاجتماعي عن انتظام عملية صرف معاشات ومرتبات شهر مايو بفروع البنك ومنافذ الصرف لليوم الثاني على التوالي في هدوء ودون أي معوقات.

وصرح محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بأنه بناء علي تعليمات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تم التنسيق والمتابعة مع اللجنه المشكلة من قيادات البنك لتيسير عملية الصرف من دون معاناة وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها.

160 ألف عملية صرف

وأشار عشماوي إلى أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف داخل فروع البنك بلغت 160 ألف عملية صرف بإجمالي مبلغ 353 مليون جنيه، هذا بخلاف المشتريات الآلية ومنافذ فوري.

وأضاف أن البنك يحرص علي فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات، من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 104 فروع أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ميزة» والتي تتيح العديد من المزايا لحاملها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل سواء للجهات الحكومية او في كافة التعاملات المالية الأخرى محليًا، تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

إتاحة الصرف في 200 ألف منفذ معتمد لشركة فوري

ولفت نائب رئيس البنك إلى أنه جرت إتاحة خدمة الصرف من خلال أكثرمن 200 ألف منفذ معتمد لشركة فوري في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى 120 فرعًا من فروع فوري بلس، وكذلك تطبيق myFawry .

ووجه عشماوي الشكر والتقدير لموظفي البنك لما قدموه من الجهود في سبيل إكمال العمل على أفضل وجه.

الجدير بالذكر أن البنك أعلن في وقت سابق عن فتح الفروع في كافة انحاء الجمهورية يومي الجمعة والسبت الموافق 22 و23 أبريل، واتخاذ الإجراءات القصوى لصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.