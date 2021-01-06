كنائس القليوبية بلا مصلين والمحافظ يوجه التهاني قبيل القداس

شهدت كنائس محافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، إقامة قداس عيد الميلاد المجيد، في أجواء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، دون حضور مصلين من المواطنين، وتواجد الكهنة وعدد صغير من الشمامسة، وفق الإجراءات والتعليمات لأداء القداس وصلوات.

وتوجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، بالتهنئة إلى "الأنبا مكسيموس"، مطران بنها وقويسنا في كنيسة العذراء قبيل القداس مباشرةً، حيث وجها التهاني، في وجود الدكتور محمد الفيومي، وعمرو درويش، عضوا مجلس النواب، دون حضور عدد كبير من التنفيذيين أو المواطنين للتهنئة مثل كل عام، التزاماً بالتعليمات.

وأكد "الأنبا مسكيموس" أن مصر تمر بظرف استثنائي، مشيراً إلى دعوات صلوات العيد موجهة لأن تعبر الأمة هذه الأزمة، وأن يحفظ الله أرض مصر وشعبها مسلمين ومسيحيين.

وأعرب مطران بنها وقويسنا عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكداً أن صلاة العيد اليوم من أجل مصر، أن تكون في سلام ونعمة دائمة، وأن يحفظها من شر هذا الوباء.

حضر اللقاء "القمص جرجس"، راعى كنيسة مريم العذراء، حيث قدم المحافظ ومرافقوه التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً "أننا سنظل لحمة واحدة ونسيج واحد"، متمنياً الخير والسلام لمصر، داعياً "ألانبا مكسيموس" للصلاة لكشف غمة وباء كورونا، وأن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية.

وأكد المحافظ على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة، التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعياً المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أقيمت صلوات القداس في الكنائس المختلفه، وسط إجراءات احترازية وقائية شديدة، وفى أضيق الحدود وبأقل نسبة حضور، واقتصرت على القيادات السياسية والأمنية وعدد محدود من الشخصيات العامة.