موعد السحور وأذان الفجر اليوم الاثنين في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في جميع المحافظات، ومن بينها موعد السحور وأذان فجر اليوم الإثنين في محافظة السويس، 25 أبريل 2022، الموافق 24 من شهر رمضان المبارك 1443هجري، وهو التوقيت الذي يشهد عمليات بحث واسعة من المسلمين لمعرفة موعد السحور لتناول الطعام ثم التوقف عنه إيذانا ببدء صيام يوم جديد في شهر رمضان المبارك.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الإثنين في محافظة السويس

البيان الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، حدد موعد أذان فجر اليوم الإثنين 24 رمضان 1443 الموافق 25 أبريل 2022، في تمام الساعة 3:40 صباحا، وهذا هو الموعد المحدد لانتهاء السحور وامتناع المسلمين عن تناول الطعام أو الشراب أوالقيام بممارسة المفطرات التي من شأنها إفساد وإبطال الصوم، سواء كانت طعاما أوشرابا أو أي ممنوعات أخرى.

كما يكون موعد الإمساك وفقاً لذلك عند الساعة 3:30 صباحا، وهو ما يتابعه ويبحث عنه أبناء السويس بعد تناول السحور والذي يكون بمثابة تنبيه للصائمين، باقتراب موعد أذان الفجر.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في محافظة السويس

أما موعد أذان كل صلاة من الصلوات الخمسة على مدار اليوم، فقد جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر عند 3:40 صباحا

موعد الشروق 5:13 صباحا

موعد أذان الظهر الساعة 11:48 صباحا

موعد أذان العصر الساعة 3:24 مساء

موعد اذان المغرب الساعة 6:23 مساء

موعد العشاء الساعة 7:46 مساء.