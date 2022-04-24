يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 23 والقنوات الناقلة، من متابعي العمل الدرامي، للوقوف على تطور الصراع الدائر بين عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية الخاصة، ومستر لطفي وكيل المدرسة، ويقوم بدوره صلاح عبدالله.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 23 والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 23 والقنوات الناقلة، كالتالي: قناة الحياة الساعة 7:40 مساء اليوم، وأول إعادة الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

مسلسل دايما عامر يعرض على watch it

وتشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 23 والقنوات الناقلة، قناة ON الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:55 صباحًا، كما يعرض أيضا على منصة Watch it الإلكترونية.

وشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 22، قيام ميس زهرة، مديرة المدرسة وتقوم بدورها لبلبة، بكشف تفاصيل المشروع الذي تحلم به لتطوير مدرسة رؤية، أمام عامر عبدالرازق.