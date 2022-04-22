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مسلسل دايما عامر الحلقة 21.. طالب ينقذ مصطفى شعبان من تهمة السرقة

كتب:

هبة أمين
10:13 م | الجمعة 22 أبريل 2022
مصطفى شعبان بطل مسلسل دايما عامر

مصطفى شعبان بطل مسلسل دايما عامر

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 21، مفاجأة خلال الأحداث، حيث فوجئت إدارة مدرسة رؤية الخاصة، بعدد من رجال الشرطة ومعهم ولي أمر الطالب أيمن، الذي سبق وسُرق منه مبلغ مالي من حقيبته والخاص بقسط المصروفات.

مسلسل دايما عامر الحلقة 21

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 21، طلبت ميس زهرة مديرة المدرسة وتجسد دورها الفنانة لبلبة، من ضابط الشرطة، حل الموضوع داخل المدرسة، إلا أنه أخبرها أن ولي أمر الطالب تقدم ببلاغ رسمي، بعدما وصلت له رسالة على هاتفه المحمول تفيد بأن الشخص المتورط في سرقة المبلغ المالي هو عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي ويقوم بدوره مصطفى شعبان.

تفتيش مكتب عامر عبدالرازق والعثور على المال المسروق بداخله

وفي الوقت الذي قام فيه رجال الأمن، في مسلسل دايما عامر، بتفتيش مكتب عامر عبدالرازق، جرى العثور على الأموال، وجاء الطالب الذي سبق وكشفه عامر حال سرقته للمبلغ المالي، للاعتراف على نفسه، ولكن منعه عامر من ذلك حتى لا يكشف أمره أمام زملائه.

وتفاجأ الجميع بحضور الطالب أيمن، صاحب الأموال المسروقة، وقال إنه لم يتعرض للسرقة، ولكن فقد المبلغ المالي نتيجة خطأ منه، وحاول والده الاعتداء عليه ولكن منعه الضابط.

ووجه عامر عبدالرازق، الشكر للطالب أيمن لقيامه بالستر على زميله الذي سرق منه المال، لمنحه فرصة تانية للتكفير عن خطأه.

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