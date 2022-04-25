أيمن قيسوني عن زواجه من نجمة «الفور كاتس»: كانت بتجري ورايا

كشف الفنان أيمن قيسوني، عن تفاصيل حياته الشخصية والفنية، قائلا إن زوجته «نسرين»، انتقلت للعيش في مصر قبل زواجهما، وتطورت علاقتهما من الصداقة للإعجاب، عندما غادرت منزلها في المهندسين، وكانت ترتدي ملابس بيضاء، «الموضوع يومها اتغير وساعات كانت بتجري ورايا».

أنا شخص رومانسي

أضاف أيمن قيسوني، خلال استضافته هو وزوجته نسرين زريق نجمة «فور كاتس» ببرنامج «كابلز النجوم»، المذاع على تلفزيون الوطن، وتقدمه هبة أمين،،أنه شخص رومانسي ويحب الرومانسية.

وقالت نسرين زريق زوجته، إنها كانت صديقة أيمن قيسوني قبل زواجهما لمدة طويلة، وبدأت من هنا علاقتهما، إذ كان يعزمها على عيد ميلاده، وأخذ وقتا للتفكير في الزواج منه رغم علاقة الصداقة الطويلة بينهما.

أخذنا وقتا طويلا للزواج

وأضافت: أخذت وقتا للزواج من أيمن قيسوني لأنه كان وقتها خرج من علاقة زواج، «مكنتش عاوزة أيمن يطلع من علاقة ويدخل علطول في علاقة تانية».

وأوضحت أن تفكير أيمن قيسوني ليس تفكير الزوج الشرقي إطلاقا، لكنه شخص عنيد للغاية، وليس زوج متعب، متابعة: «لو كان قالي هاتيلي كوباية مياه أو جبيلي البيجامة مكنتش اتجوزته».