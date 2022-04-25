مواصفات ورقة الامتحان ببني سويف.. خالية من أي ميول سياسية أو دينية

أكد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن هناك توجيهات للموجهين بمراجعة أوراق أسئلة الامتحانات لغويا، والتأكد من خلوها من عيوب الطباعة، وأن تكون مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وأن تكون بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية.

استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن هناك استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، بداية من عقد سلسلة من الاجتماعات بمديري الإدارات التعليمية والنوعية، مرورا بموجهي المواد الدراسية وذلك لمراجعة كل الإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات وفقا للجداول المعلنة.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 7 مايو

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عقد اجتماعا مع مسؤولي قطاع التعليم في المحافظة، لمتابعة خطة الاستعدادات والترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2021/2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ في السابع من شهر مايو المقبل وعقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

ولفت وكيل تعليم بني سويف إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات وتذليل العقبات التى تواجه العملية الامتحانية، وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الإمتحانات، مع التأكيد على تفعيل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية من ارتداد الكمامة والتباعد الاجتماعي وتطهير المدارس ونظافة دورات المياه.