مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 24 رمضان في محافظات مصر

الفروض الخمسة أركان أساسية في الإسلام، لذا يحرض الكثير من المسلمين، في كل أنحاء المناطق في محافظة مصر العربية، على معرفة مواقيت الصلاة، خاصة المسافرين منهم في العشر الآواخر من رمضان.

ويقدم موقع بوابة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تنشر على مدار اليوم، نعرض مواقيت الصلاة في عدد المحافظات المصرية، والمدن العربية، اليوم الاثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان 1443 هــ، وفق ما نشر على موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفي التقرير التالي، نعرض مواعيد الصلاة في عدد من محافظات مصر، وذلك وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة 3:45 صباحا

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:28 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:47 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:35 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 07:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:44 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:31 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:52 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:25 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:45 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:51 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:22 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:42 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفي السطور التالية نستعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:29 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:20 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 03:48 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:48 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:48 مساءً.

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

- أذان الفجر: الساعة 04:30 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:21 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 4:48 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:49 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:19 مساءً.