تشهد الفترة الحالية تزايد عمليات البحث عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم الاثنين في محافظة القليوبية، 24 من شهر رمضان المبارك، حيث حلت هذه الأيام العشر الأواخر من الشهر والتي تعرف بأيام العتق من النار وتقع في الثلث الأخير من الشهر الفضيل الذي يفصلنا عم انتهائه 6 أيام فقط.

«الوطن» تستعرض موعد السحور وأذان الفجر اليوم الاثنين في محافظة القليوبية 24 رمضان، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الاثنين في محافظة القليوبية

وبحسب إمساكية رمضان فإن عدد ساعات الصوم في محافظة القليوبية 24 رمضان الموافق 25 أبريل يصل إلى نحو 15 ساعة و3 دقائق، كما أن موعد الإمساك عن الطعام اليوم الاثنين 24 رمضان سيكون مع انطلاق مدفع الإمساك الساعة 03:24 صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة القليوبية

وبحسب الموقع الرسمى للهيئة المصرية للمساحة، فإن مواقيت الصلاة الأخرى كالتالي:

أذان الفجر الساعة 03:44 ص

تشرق الشمس الساعة 05:18 ص

أذان صلاة الظهر الساعة 11:53 ص

أذان العصر الساعة 03:30 م

أذان المغرب الساعة 06:30 م

أذان العشاء الساعة 07:54 م.

ويتوجه المسلمون لأداء صلاة التراويح وفق ضوابط الصلاة التي أعلنتها مديرية الأوقاف بالقليوبية، بأن تكون مدة صلاة التراويح نصف ساعة، على أن يتخللها درس موعظة ما بين الـ 4 ركعات الأولى والثانية لمدة 5 دقائق، وأن تكون الصلوات خفيفة على المصلين لمراعاة كبار السن والمرضى تطبيقا للسنة النبوية بالتخفيف على المصلين.