موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 رمضان في محافظة القليوبية

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان، إذ يهتم المواطنون في محافظة القليوبية، بالبحث عن موعد السحور وأذان الفجر، في اليوم الثلاثاء 25 رمضان الموافق 26 أبريل، مع اقتراب يوم عيد الفطر المبارك، كما يهتم الصائمون بمواقيت الصلاة في العشر الآواخر من الشهر الكريم، وهي أيام العتق من النار والفوز بالجنة.

«الوطن» تستعرض موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء في محافظة القليوبية 25 رمضان، في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة.

ساعات الصوم اليوم

وبحسب إمساكية رمضان، فأن عدد ساعات الصوم في محافظة القليوبية 25 رمضان الموافق 26 أبريل، يصل إلى نحو 15 ساعة و5 دقائق، تبدأ من أذان الفجر في الساعة 03:43 ص.

مواقيت الصلاة اليوم

وبحسب الموقع الرسمى للهيئة المصرية للمساحة فان موعد ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 رمضان كالتالي:

يؤذن لصلاة الفجر الساعة 03:43 ص

وتشرق شمس الاثنين الساعة 05:17 ص

وموعد أذان صلاة الظهر الساعة 11:53 ص

وأذان العصر الساعة 03:30 م

ويؤذن للمغرب الساعة 06:30 م

موعد أذان العشاء في الساعة 07:54 م، بعدها يتوجه المسلمون لأداء صلاة التراويح، وفق ضوابط الصلاة التي أعلنتها مديرية الأوقاف بالقليوبية، بأن تكون مدة صلاة التراويح نصف ساعة، على أن يتخللها درس موعظة ما بين الـ4 ركعات الأولى والثانية، لمدة 5 دقائق، وأن تكون الصلوات خفيفة على المصلين، لمراعاة كبار السن والمرضى، تطبيقا للسنة النبوية بالتخفيف على المصلين.