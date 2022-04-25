مصرع شابين سودانيين بعد تناولهما «كريب» على الإفطار ببولاق الدكرور

لقي شابان سودانيان مصرعهما إثر تناولهما أكلة «كريب» في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت إخطار السفارة السودانية بالقاهرة لإنهاء إجراءات دفن الجثتين.

بداية البلاغ والتفاصيل

وتلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من مستشفى بولاق الدكرور العام بوصول شابين يحملان جنسية دولة السودان مصابين بحالة إعياء شديدة ووفاتهما أثناء محاولة إسعافهما.

وبالانتقال تبين العثور علي جثتي كل من منتصر م ي 25 سنة، سوداني الجنسية، ومنيب أ م 27 سنة سوداني الجنسية.

فحص جثتي الشابين

وبعد فحص الجثتين تبين أنهما يرتديان كامل ملابسهما الداخلية والخارجية، وكشفت التحريات بأنهما كانا يقيمان في منطقة بولاق الدكرور، وبالأمس تناولا على الإفطار أكلة «كريب»، وشعرا بعدها ببعض الآلام في المعدة وتم نقلهما إلى مستشفى بولاق الدكرور وتوفيا أثناء إسعافهما، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.