تشييع الطفلة «ميسرة» ضحية الدهس إلى مثواها الأخير بالمحلة (فيديو)

شيع المئات من أهالي مدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، قبل قليل، جثمان الطالبة «ميسرة محمد»، التي توفيت عصر اليوم الاثنين، إثر إصابتها بنزيف وتهشم في الجمجمة، وكسر في الحوض، بعدما تعرضت للدهس تحت عجلات سيارة يقودها طفل، في أحد شوارع المحلة.

زملاء «ميسرة» يشيعونها إلى مثواها الأخير

أدى المئات من أهالي مدينة المحلة وزملاء الطفلة ميسرة، صلاة الجنازة على الطالبة من مسجد «عبد الحي خليل»، بدائرة قسم أول المحلة، ودفنها في مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن سيطرت على أهالي مدينة المحلة الكبرى، وحرص زملاء الطالبة على المشاركة في تشييع زميلتهم إلى مثواها الاخير.

وقال محامي أسرة الطالبة المجني عليها إن النيابة العامة قررت حبس الطفل المتهم بدهس «ميسرة» بسيارة والدته، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة العامة تعديل القيد والوصف من عاهمة مستديمة إلى قتل، واتهام والدة المتهم بالإهمال وضمها إلى القضية.

تفاصيل واقعة دهس طالبة بسيارة يقودها طفل

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بوصول الطالبة «ميسرة محمد»، 15 سنة، مصابة بكسور في الجمجمة والحوض ونزيف، إثر إصابتها في حادث سير سيارة يقودها طفل يُدعى «محمد أ.»، 14 سنة، في شارع شكري القواتلي، بدائرة قسم شرطة أول المحلة، وتبين من التحريات أن السيارة ملك والدته، وتم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت أسرة الطالبة أن الطفلة طالبة في الصف الثالث الإعدادي، كانت برفقة عدد من زميلاتها في الطريق إلى أحد الدروس الخصوصية، وأثناء تواجدها في منطقة المطاعم، بدائرة قسم أول المحلة، تواجد المتهم، الذي لا يتخطى عمره 14 سنة، يقود سيارة ملاكي، ملك والدته، وقام بمعاكسة الطالبات أكثر من مرة، قبل أن يصطدم بالطفلة أثناء تواجدها في الشارع، مما أدى إلى إصابتها وسقطت على الأرض، مصابة بكسر في الجمجمة والحوض، تم نقلها إلى مستشفى المحلة العام، حيث تم حجزها في غرفة العناية المركزة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مساء اليوم الاثنين.

تم إلقاء القبض على الطفل المتهم، ويُدعى «محمد أ.»، 14 سنة، فور حدوث الواقعة، وبالعرض على نيابة أول المحلة، أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن تقرر أمس الأحد، تجديد حبسه 15 يوماً، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الحادث.