موعد السحور وأذان الفجر يوم الثلاثاء 25 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، من خلال بيان لها، أنه بحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، موعد أذان فجر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 الموافق 25 من شهر رمضان المبارك 1443هجري، التوقيت الذي يبحث عنه المسلمون الصائمون، لمعرفة موعد السحور وأذان الفجر، وكذلك موعد الامتناع عن الطعام والشراب، وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 رمضان

البيان الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، تضمن أن موعد رفع أذان فجر اليوم الثلاثاء 25 رمضان 1443 الموافق 26 إبريل 2022، في تمام الساعة 3:38 صباحا، وهذا هو الموعد المحدد لامتناع المسلون الصائمون عن تناول الطعام أو الشراب، أو ممارسة المفطرات التي من شأنها إفساد وإبطال الصوم، سواء كانت طعاماً أو شراباً أو أى ممنوعات أخرى.

ويكون موعد الإمساك وفقاً لذلك، عند الساعة 3:28 وهو ما يتابعه ويبحث عنه أبناء السويس، بعد تناول السحور، الذي يكون بمثابة تنبيه للصائمين، باقتراب أذان الفجر، بينما موعد السحور ممتد حتى موعد أذان الفجر.

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم

وبحسب التوقيت المحلي لمدينة السويس، فإن موعد أذان كل صلاة من الصلوات الخمسة على مدار اليوم، بحسب إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر عند 3:38 دقيقة والشروق موعده 5:12 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:48 صباحا، وأذان العصر موعده عند 3:24 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:24 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:47 مساءً.