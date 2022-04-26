«موسكو» تقصف خطوط شحن الأسلحة الأمريكية وسط أوكرانيا

قصفت روسيا، خطوط شحن الأسلحة الأمريكية والغربية وسط أوكرانيا، وقالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن «موسكو»، استهدفت خطوط الإمداد، مع وصول أنظمة المدفعية الثقيلة، والدبابات لـ أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

القوات الأوكرانية تعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة روسية

وفي وقت سابق، أعلن حاكم «خاركيف» الأوكرانية، أوليه سينيجوبوف، مقتل 4 أشخاص، وإصابة 9 آخرين، جراء قصف روسي، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها أسقطت 3 مقاتلات و3 صواريخ كروز و4 طائرات مسيرة روسية «درون».

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن الأسلحة الغربية التي تتسلمها «كييف» مؤشر على أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» في واقع الأمر منخرط في حرب مع «موسكو».

وقال في مقابلة مع التليفزيون الروسي، أمس الاثنين إن هذه الأسلحة ستكون هدفا مشروعا لـ جيش بلاده الذي يتصرف في سياق عملية موسكة العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن حلف «الناتو» جوهريا، يخوض حربا مع «موسكو» من خلال وكيل، وهو يسلح ذلك الوكيل.

وتابع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف قائلا إن الحرب تعني الحرب، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

«لافروف»: نية «واشنطن» تسليم إلى «كييف» مروحيات انتهاكا للالتزامات الدولية

وكان لافروف، قال في وقت سابق، إن نية «واشنطن» تسليم إلى «كييف» مروحيات من طراز «مي-17» شاركت في صفقة المروحيات في إطار التعاون بين موسكو وواشنطن في أفغانستان، يعد انتهاكا مباشرا للالتزامات الدولية.

اقتصاديا، أشار المتحدث الإقليمي باسم «الاتحاد الأوروبي»، لويس ميجيل بوينو، إلى أن الدول الأعضاء في التكتل، تركز حاليا على الهيدروجين الأخضر والغاز المسال، كمصادر بديلة للطاقة.

وأضاف بوينو، أن 20 محطة طرفية في تعمل «الاتحاد الأوروبي» موصولة بالشبكة، وإنهم على تواصل مع عدة دول مثل الولايات المتحدة والنرويج وكوريا الجنوبية واليابان، بهدف وضع خطط بديلة للاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.