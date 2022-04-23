0تأتي مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 22 والقنوات الناقلة، على قائمة أولويات الجمهور، للوقوف على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالأحداث، والمشاكل التي يتورط فيها عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية الخاصة والتي تنقسم لـ ناشونال وانترناشونال، بسبب سعيه للتقرب من الطلاب والتعرف عليهم.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 22 والقنوات الناقلة

وتشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 22 والقنوات الناقلة، شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساء اليوم، والإعادة الأولى في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

كما تتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 22 والقنوات الناقلة، منصة watch it الإلكترونية، وشاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا.

صلاح عبد الله يلعب ضد مصطفى شعبان

وشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 21، مؤامرة مستر لطفي، وكيل المدرسة ويقوم بدوره صلاح عبدالله، ضد عامر عبد الرازق، من خلال إثارة ولي أمر طالب سرق منه مبلغًا ماليًا من حقيبته، وتحريضه على تقديم بلاغ، ومع حضور الشرطة إلى المدرسة، فوجئ الجميع بأن «عامر» هو المتهم بالسرقة، بناء على رسالة نصية وصلت لهاتف ولي الأمر.

واضطرت الشرطة إلى تفتيش مكتب عامر عبد الرازق، وبالفعل وجدت المبلغ المالي، وفي الوقت نفسه جاء الطالب الذي ارتكب السرقة للاعتراف على نفسه، ولكن «عامر» منعه من ذلك، وجاءت المفاجأة بدخول الطالب «أيمن»، واعترافه بأن الفلوس لم تُسرق من حقيبته ولكن فقدها بطريقة ما، وتخوف من قول ذلك في البداية بسبب والده.