مصرع طفلة في حادث أليم تحت عجلات سيارة ملاكي.. كانت بتلعب وراها

أمرت نيابة مركز كفر الزيات في محافظة الغربية، بدفن جثمان طفلة، تبلغ من العمر 6 سنوات، بعد ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لتحديد السبب الرئيسي لوفاتها، في أعقاب تعرضها لحادث دهس أسفل سيارة ملاكي، أثناء اللهو واللعب خلفها، إذ طالبت النيابة فور تحرير محضر بالواقعة بسرعة تحريات المباحث.

نزيف وكسر بالجمجمة ووفاة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، بوصول الطفلة سما رامي الصياد، 6 سنوات، مقيمة بقرية الدلجمون بمركز كفر الزيات، مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى.

كواليس دهس الطفلة

تبين من التحريات والمعاينة الأولية، التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، تحت إشراف الرائد أحمد شحية، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن الطفلة تعرضت إلى حادث سير سيارة ملاكي، حيث كانت تلهو خلف السيارة، ولم يشاهدها السائق أثناء عودته إلى الخلف فصدمها، ما أسفر عن إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، ونقلت إلى مستشفى كفر الزيات العام، من أجل محاولة إسعافها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فور وصولها إلى المستشفى.

وضبط السائق، والسيارة المستخدمة في حادث السير، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.