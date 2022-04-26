الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران تصل لأعلى مستوى في 2022

قالت شركة بيانات السفر العالمية «OAG»، اليوم الثلاثاء، إن الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران العالمية قفزت إلى أعلى مستوى لها في 2022، هذا الأسبوع بسبب انتعاش الطلب المحلي الصيني على الرغم من الإغلاق الممتد في أكبر سوق للطيران في آسيا.

2.5 مليون مقعد في الأسبوع

وأضاف الشركة أن شركات الطيران العالمية أضافت 2.5 مليون مقعد في الأسبوع حتى يوم الإثنين، نصفها تقريبا في الصين، موضحةً في بيان صحفي، أن هذا يعكس التخفيضات في السعة التي حدثت خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة لقيود السفر في منطقة شنغهاي على وجه الخصوص، بعد انتشار إصابات كورونا.

زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية

ارتفعت الطاقة الإنتاجية الإجمالية لـ خطوط الطيران في شمال شرق آسيا بنسبة 10.8% في الأسبوع حتى يوم أمس الإثنين عن الأسبوع السابق، وفقًا لـ«OAG» ومع ذلك، لا تزال قدرة المنطقة أقل بنحو 36% عن الأسبوع المقابل في 2019، قبل الجائحة.

الاقتراب من مستويات 2019

وأوضحت أن السعة المخطط لها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة استمرت في الاقتراب من مستويات 2019، مما يعكس الثقة في انتعاش السفر، وأنه لا يزال أمامنا رحلة طويلة وصعبة بشكل متزايد إلى 109 ملايين مقعد أسبوعيًا في عام 2019، إذا كنا بالفعل قد عدنا إلى تلك النقطة، ولكن مقارنة بالعام الماضي، تبدو الأمور أفضل بكثير في معظم الأسواق.

واستمر إغلاق شنغهاي في الأسبوع الرابع بسبب انتشار فيروس كورونا بين السكان، وأثارت طلبات الاختبارات الجماعية في بكين مخاوف من أن العاصمة الصينية قد تتجه لمصير مماثل.

ارتفاع قدرة شركات الطيران

وأظهرت بيانات رفينيتيف، أن هوامش تكرير وقود الطائرات الآسيوية، التي زادت بأكثر من الضعف في الشهرين الماضيين، بلغت 30.04 دولارًا للبرميل مقارنة بخام دبي يوم أمس الاثنين.

وارتفع إجمالي قدرة شركات الطيران المحلية والدولية بنسبة 3.3% هذا الأسبوع إلى 88.6 مليون مقعد، أي أقل بنحو 20% عن عام 2019.