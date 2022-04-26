محافظ أسيوط يعلن اعتماد 805 ملايين جنيه لصيانة ورصف الطرق

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اعتماد ما يقرب من 805 ملايين جنيه لمشروعات الرصف، وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتكون أكبر خطة للرصف يتم اعتمادها بالمحافظة.

ويتفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع وميادين مدينة أبوتيج ضمن خطة المحافظة لاستكمال أعمال الرصف والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف وصيانة الشوارع.

رافقه خلال الجولة التفقدية النائب علاء خيرالله والنائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج.

جولة تفقد أعمال تطوير ابوتيج

بدأ محافظ أسيوط ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال التطوير والتجميل التي تتم بشارع المطرانية والشارع الجديد وميدان أبوسعدة وميدان الفرغل بمدينة أبوتيج والتي تتضمن رصف الشوارع الرئيسية الواسعة وتركيب البلدورات بالإضافة إلى تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار وتركيب بلاط الأرصفة استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف والذي يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة التي تستهدف الدولة تنفيذها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

متابعة التنفيذ وجودة الأعمال

كما تابع محافظ أسيوط معدلات التنفيذ وجودة الأعمال بهذه الشوارع التي تشهد تطويرًا وتجميلًا طبقاً للإمكانات المتاحة من بينها تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة.

تشديدات على التنسيق بين الجهات المعنية

ونوّه بضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال مشددًا على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل والرصف الجاري تنفيذها حتى رصف جميع شوارع وميادين مدينة أبوتيج بالكامل والعمل على الانتهاء من هذه الأعمال طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا وفقًا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق.

ضرورة التوعية للمواطنين

والتقى المحافظ، خلال الجولة بعض المواطنين وأعضاء مجلس النواب، وناشدهم ضرورة التوعية بالحفاظ على التطوير الذي يتم بالمركز وقراه.