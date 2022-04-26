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الأهلي يوافق على خوض مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا بحكام مصريين

كتب:

علي سمير
01:20 م | الثلاثاء 26 أبريل 2022
فريق الأهلي

فريق الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي، موافقتها على خوض مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، يومي الأربعاء والسبت المقبلين، في الجولتين 16 و17 من بطولة الدوري الممتاز، بحكام مصريين، بعد تعذر استقدام حكام أجانب لإدارة المباراتين من قبل اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وقال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، لـ«الوطن سبورت»، إن مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا سيديرهما حكام مصريون بعد خطاب اتحاد الكرة الذي وصل أمس الاثنين، بشكل رسمي، بتعذر استقدام حكام أجانب.

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