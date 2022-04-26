فريق «علشانك يا بلدي» بالقاهرة يوفر 8 آلاف وجبة للأسر الأكثر احتياجا

يواصل طلاب جمعية «علشانك يا بلدي للتنمية المستدامة»، بالجامعة الألمانية بالقاهرة جهودهم السنوية وأنشطتهم خلال شهر رمضان المبارك، حيث قاموا بإعداد وتوزيع ما يقرب من عدد 8 آلاف وجبة إفطار للأسر المحتاجة بمناطق عزبة الهجانة، منشية فيصل، منشية ناصر، الدويقة، مقابر الرفاعي بالقلعة، العمرانية، أبوقتادة، الشروق، إضافة إلى تجهيز وتوزيع عدد 600 حقيبة إطعام رمضانية بمنطقتي الزلزال بالمقطم وأطفيح .

تنظيم عدد من الزيارات لدور رعاية الأيتام

وعلى صعيد آخر، قام فريق العمل بتنظيم عدد من الزيارات لدور رعاية الأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستشفيات وتوزيع الهدايا عليهم، وحالياً يتأهب فريق العمل لتنظيم معرض خيري للملابس في المناطق المحتاجة قبل حلول عيد الفطر المبارك.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية علشانك يا بلدي جاء الهدف من إنشاء فرع لها عام 2008 بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة ويضم 150 طالباً من مختلف كليات الجامعة بغرض تحقيق التنمية المستدامة وتستند على 3 محاور لدعم الأسر المحتاجة، يأتي المحور الأول تعليمي ويشمل تنمية مهارات الأطفال اللغوية «العربية والإنجليزية»، ومهارات الحساب والكمبيوتر، بجانب تطوير مهاراتهم الثقافية والفنية والاجتماعية.

السعي لتوفير مصدر دخل ثابت للأسر المحتاجة عن طريق تطوير المشاريع

المحور الثاني اقتصادي ويتضمن السعي لتوفير مصدر دخل ثابت للأسر المحتاجة عن طريق تطوير المشاريع متناهية الصغر ومساندة أصحاب الحرف اليدوية، والمحور الثالث يتضمن تهيئة كوادر شبابية من طلاب الجامعات والمدارس من خلال حسن إدارة واستثمار طاقاتهم باعتبارهم عنصر رئيسي في التنمية المستدامة وذلك بمنحهم الفرصة لإحداث تغيير إيجابي من خلال الأنشطة التي يؤدونها ودفعهم نحو توجه اجتماعي واقتصادي يساهم في إعادة التصور والنظر إلى المشكلات التي تواجه المجتمع بشكلٍ أكثر موضوعية والانطلاق نحو الخيارات الصائبة.

تعد «علشانك يا بلدي»، مؤسسة تنموية بدأت على يد مجموعة من الشباب طلاب الجامعات بقيادة الدكتورة رغدة الإبراشي، بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة.

تقدم الجمعية خدمات عدة منها «محو الأمية، توزيع بطاطين، قوافل طبية، دعم تسهيلات ائتمانية، تدريب، تحسين مهارات، دعم التراخيص، دعم التسويق، دعم المبيعات، تطوير منتجات»، ولديها فروع بالجامعات، وعدد من الفروع فى محافظات مختلفة، وأصبحت جمعية مشهرة عام 2005.