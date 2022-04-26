الأهلي يطلب حضور 20 ألف مشجع أمام وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا

بدأ مسؤولو النادي الأهلي، اتصالاتهم للحصول على الموافقات الأمنية لحضور السعة الكاملة لاستاد «الأهلي WE السلام»، في مواجهة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ترغب إدارة النادي الأهلي في حضور 20 ألف مجشع مثلما حدث في مباراة الفريق الأخيرة أمام الرجاء المغربي في دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يحصل الأهلي على الموافقات الأمنية أولا، ثم يبدأ في مخاطبة الاتحاد الأفريقي «كاف»، للموافقة على حضور العدد الجماهيري المحدد.

للمزيد من التفاصيل أضغط هنا.