المؤشر «الثلاثيني» يرتفع ورأس المال السوقي يحقق 2.5 مليار جنيه مكاسب

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تباين في أداء مؤشراتها، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعا بنسبة 1.27% عند مستوى 10682.08 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.98% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1813.33 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2754.06 نقطة بتراجع نسبته 0.49%.

«إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 0.19%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.19%، ليغلق الجلسة عند 1837.26 نقطة، وبلغت قيم التداولات 791.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 244.5 مليون سهم، وتنفيذ 32337 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 183 سهمًا، إذ ارتفع 33 سهمًا، وانخفض 75 سهماً، واستقر 75 آخرين.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 694.084 مليار جنيه، مكاسب 5.2 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بصافي 38.4 مليون جنيه للمصريين، و6.2 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء، بصافي 44.6 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 10800 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نجح في الاستقرار بالمنطقة الخضراء واستعادة مستوى 10600، بدعم الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والمصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المؤشر الثلاثيني نجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 10600 نقطة والإغلاق والاستقرار أعلاه، ليستهدف بهذا الاداء اختبار مستوى المقاومة الثاني 10800 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر مستوى الدعم الرئيسي وهو 10600 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد نجح في الحفاظ والاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800بقطة، بالرغم من خسائره والإغلاق بالمنطقة الحمراء، بضغط من الأداء المتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع وجني الأرباح بالاسهم الصغيرة والمتوسطة بينما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء.

ويتوقع المحلل المالي، أن الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة، قد يدفع المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الثاني 1860 نقطة مدعوماً، باستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.