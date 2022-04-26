محاكمة المتهمين في حادث قطاري طهطا.. الاستماع للشهود والتأجيل للغد

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضيه المعروفة إعلامياً بحادث قطاري طهطا، إلى جلسة باكر الأربعاء، مع استمرار حبس المتهمين، بعد أن استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من شهود الإثبات، وهما الشاهدين الـ16 والـ17، إضافة إلي تفريغ الحرز والذي به هاتف محمول للمتهم الثالث، ونموذج محاكاة 67 حركة محل التزوير، وتفريغ المحادثات اللاسلكية والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة.

الاستماع للشهود وإحالة القضية

وبدأت محكمة جنايات سوهاج جلستها اليوم بالاستماع إلى شهود حادثة قطاري طهطا، المحالة من محكمة استئناف أسيوط، للنظر والحكم بالدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج، المكونة من المستشارين محمد عبد الحافظ، ووليد سيد أمير، وناجح عبد الحميد محمد، وأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

نص الاتهام وفقاً لقرار الإحالة

وجهت نيابة سوهاج نص الاتهامات خلال جلسة المحكمة، وتضمن أنه في يوم 26 مارس من عام 2021، وجهت النيابة العامة لثمانية متهمين هم «أبو الحجاج ص.»، مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011، و«جمال م.»، قائد قاطرات، و«محمد ع.»، مساعد قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر رقم 157، و«عمرو ع.»، قائد القطار المميز رقم 157، و«محمد خ.»، مشرف قطار المميز رقم 157، و«السيد ص.»، مساعد مشرف القطار رقم 157، و«سامي ج.»، ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بأسيوط، و«كرم ي.»، مراقب فني بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بأسيوط، بأنهم تسببوا بخطأ في موت 21 شخصاً، وكان ذلك ناتجاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.

وتضمن قرار الاتهام أن ذلك الخطأ أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن اهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتها، مع إهمالهم في استخدام مال من الأموال العامة المعهودة بها إليهم، مما نتج عنه اصطدام القطار الإسباني رقم 2011 بالقطار المميز رقم 157.

وبلغت قيمة الأضرار المالية، بحسب القرار، 28 مليون و942 ألف و495 جنيهاً، مع تسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية، وهو تصادم القطار رقم 2011 بمؤخرة القطار المميز رقم 157، مما عرض مستقليه للخطر.