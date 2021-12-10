برنامج «حياة كريمة» يوفر مصدر دخل لـ«عم رمضان» وابنه معجزة القرآن

عرض برنامج «حياة كريمة» المذاع على قناة «dmc» الذي يقدمه ياسين الزغبي، حلقة عن حالة أحمد رمضان من ذوي الهمم، والملقب بـ«معجزة القرآن» وولده، في بني سويف، وذلك بعدما استضافهما في برنامج «مصر تستطيع»، المذاع في نفس القناة، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الأسبوع الماضي.

حياة كريمة تحقق حلم «عم رمضان»

وحقق البرنامج حلم أحمد رمضان وولده، بتوفير له عدد من الماشية لتكون مصدر رزق لهما، معبرا عن سعادته بهذه الهدية القيمة، قائلا: «أشكر حياة كريمة والقائمين عليها».

وقال أحد جيران «عم رمضان»، قائلا إنه يتسم بالسمعة الطيبة، ولديه 4 بنات وولدان، ولا يمتلك أرض ملك، ويعمل اليوم بيومه، إذ أنه عمل في العديد من المهن مثل الزراعة.

وأضاف آخر أن أحمد رمضان شاب ملتزم ويحفظ القرآن الكريم، رغم أنه لم يتعلم على يد شيخ، أو كان منتظما في الدروس، ورغم ظروفه إلا أنه كان يعرف الآية ورقمها، وكل الناس تفاجئت بأنه ختم القرآن الكريم، «كنت أقوله الساعة كام يقولي 1 أبص في الساعة ألاقيها 1 فعلا رغم أنه مكنش معاه ساعة.. دي حاجة إلهية».

وكان «عم رمضان» حكى خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، الأسبوع الماضي، جزءا من حياته الشخصية، قائلا إنه يعمل اليوم بيومه، وهناك بعض الأيام لا يعمل فيها، وأنه يعول 4 بنات، وابن لم يتجاوز عمره 10 سنوات إضافة إلى ابنه «أحمد».

وناشد المسؤولين بتوفير أي عمل له لاستكمال مسيرة تربية أبناءه، متابعا إن ابنه «أحمد» حفظ القرآن بدون معلم، وأنه يعتبر ابنه هدية من الله: «أحمد مدخلش مدارس أو حاجة، وحافظ القرآن بالتلقي على إذاعة القرآن الكريم وهو يقرأ ولكن لا يكتب، ويعرف الوقت بدون أن ينظر إلى الساعة».

أحمد: نفسي أتكرم من الرئيس السيسي لأني بحبه أوي

من جانبه، قال أحمد رمضان حافظ القرآن من ذوي الهمم، أنه يتمنى التقاط صورة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «نفسي أتكرم معاه لأني بحبه أوي».