مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25.. يوسف يحاول منع سارة من السفر

شهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25 تغيرا في مجرى الأحداث، عندما قررت سارة أن تنفذ أحداث مسلسل لعبة نيوتن، وأن تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى يحصل طفلها على الجنسية.

يوسف يحاول إقناع سارة بعدم السفر لأمريكا

وشهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت2 الحلقة 25 نقاشا بين الروبوت لذيذ ويوسف حول موقف سارة من السفر للولايات المتحدة، وخوف يوسف على زوجته سارة، لكن لذيذ يخبره أنها إذا وقعت في مشكلة سوف تتزوج «الشيخ مؤنس».

يقرر يوسف أن يحضر سارة التي قامت بدور زوجة مؤنس «الفنانة آلاء سنان»، والتي جلست تتحدث مع سارة زوجة يوسف.

يتدخل يوسف خلال الحوار، ويبدأ في الحديث مع آلاء ويخبرها برغبة زوجته في السفر للولايات المتحدة، حتى تقوم بإقناعها بعدم السفر، لكنه فوجئ برد فعلها بتشجيع سارة على السفر، فيغضب يوسف ويترك المكان.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.