موعد السحور وأذان الفجر يوم الأربعاء 26 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، خلال بيان لها أنه بحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، أن موعد أذان فجر اليوم الأربعاء 27 إبريل 2022 الموافق 26 من شهر رمضان المبارك 1443هجري، وهو التوقيت الذي يقوم بالبحث عنه على «جوجل» المسلمون الصائمون، لمعرفة موعد السحور وأذان الفجر وكذلك موعد الامتناع عن الطعام والشراب، وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء 26 رمضان

بحسب البيان الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فقد تضمن أن موعد رفع أذان فجر اليوم الأربعاء 26 رمضان 1443 الموافق 27 إبريل 2022، في تمام الساعة 3:37 صباحا، وهذا هو الموعد المحدد لامتناع المسلمين الصائمين عن تناول الطعام أو الشراب أوالقيام بممارسة المفطرات التي من شأنها إفساد وإبطال الصوم، سواء كانت طعاماً أوشراباً أو أى ممنوعات أخرى.

ويكون موعد الإمساك وفقاً لذلك عند الساعة 3:27 وهو ما يتابعه ويبحث عنه أبناء السويس بعد تناول السحور الذي يكون بمثابة تنبيه للصائمين، باقتراب أذان الفجر بينما موعد السحور ممتد حتى موعد أذان الفجر.

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 رمضان

موعد أذان الفجر والسحور، بحسب التوقيت المحلي لمدينة السويس، فإن موعده وكذلك أذان كل صلاة من الصلوات الخمسة على مدار اليوم، بحسب إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر عند 3:37 دقيقة والشروق موعده 5:11 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:48 صباحا، وأذان العصر موعده عند 3:24 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:24 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:48 مساءً.