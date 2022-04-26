مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25.. «سارة» تحلم بالسفر لأمريكا

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25، مواقف كوميدية ولطيفة عندما شاهدت سارة مسلسل لعبة نيوتن للفنانة منى زكي، وأرادت تطبيق أحداثه على حياتها اليومية.

سارة تستيقظ من حلم السفر لأمريكا

وتبدأ سارة في التخطيط للسفر لأمريكا مع زومبا خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني من أجل حصول طفلها على الجنسية الأمريكية، وسط رفض زوجها يوسف، لكنه ينصاع أخيرًا لرغبتها للتخلص من «زنها».

تتعرض سارة للتوقيف من أمن المطار ويبدأ التحقيق معها، وتتداخل المعلومات إذ تتحدث سارة عن عملية الولادة، فيما يعتقد ضابط المطار أنها عملية إرهابية، ويطلب منها الاتصال بزوجها.

وعندما تُحال للمحاكمة، تشعر بالخوف، وتستيقظ من النوم، لتكتشف أنها تحلم وأن الأحداث السابقة كانت مجرد كابوس.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.