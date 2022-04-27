سر توزيع «السلطة» على أهالي مدينة تلا يوميا في رمضان.. بدأت من 10 سنوات

يواصل أبناء محافظة المنوفية، تقديم النماذج المميزة لأعمال الخير في شهر رمضان المبارك، من خلال مبادرات متنوعة شملت تقديم وجبات لغير القادرين يتم توزيعها على المواطنين في القرى والمدن المختلفة، وكذلك توزيع الوجبات الساخنة والعصائر والتمور على المارة بالطرق المختلفة التي تربط بين العديد من المحافظات، ومنها الطريق الإقليمي وطريق مصر إسكندرية الزراعي.

توزيع السلطة على المواطنين في تلا يوميا

ومن بين أغرب العادات والأعمال الخيرية التي تشهدها محافظة المنوفية خلال شهر رمضان المبارك، هي مبادرة توزيع «السلطة» في مدينة تلا، والتي ينظمها سنويا عدد من الشباب الذين يشاركون بالجهود الذاتية لعمل السطة والتي تشهد إقبالا كبيرا للحصول عليها كل يوم من كافة الطبقات الاجتماعية المختلفة، حيث يتسابق الغني والفقير للحصول على كيس السلطة يوميا.

المبادرة يتم تنفيذها من 10 سنوات

«كل شخص بيعمل الخير اللي شايفه صح، ومفيش وجبة تنفع من غير السلطة، علشان كده قررنا من 10 سنوات نعمل السلطة ونوزعها كل يوم على أبناء مدينة تلا في شهر رمضان»، بهذه الكلمات بدأ محمود أبو مكة، منسق المبادرة، حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن كل شخص يجود بأفضل ما عنده وهذه المبادرة خلقت حالة من الحب والاحترام بين جميع المشاركين في تنفيذها من الشباب المتطوعين.

وأضاف «أبومكة»، أن العمل يبدأ في تجهيز «طشت السلطة» منذ الساعة الثانية عشر ظهرا كل يوم بعد شراء مستلزمات السلطة من الأسواق، والتي تشمل الطماطم والخيار والجزر والخضرة، ويتم تجهيزها وتوزيعها على أهالي مدينة تلا في المنوفية بعد صلاة العصر كل يوم، مضيفا أن المبادرة لقيت ترحيبا ودعما كبيرا من الأهالي، موجها الشكر لكل من شارك في تنفيذ المبادرة هذا العام أو الأعوام الماضية.